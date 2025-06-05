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03:00, 5 июня 2025Мир

США запретили въезд гражданам 12 стран

Белый дом: Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amanda Wolbert / Unsplash

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам 12 стран. Об этом сообщает Белый дом.

Запрет распространяется на граждан Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Поясняется, что эти государства «представляют очень высокий риск для США».

Кроме того, американский лидер частично ограничил въезд в страну гражданам Того, Туркменистана, Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне и Венесуэлы.

Ранее США пообещали платить нелегальным мигрантам 1000 долларов за самостоятельный выезд из страны. В Министерстве внутренней безопасности назвали такое решение «исторической возможностью» и «достойным способом покинуть США», который позволит избежать встречи с иммиграционной и таможенной службой.

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