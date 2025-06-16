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07:02, 16 июня 2025Мир

Ракета упала рядом с посольством США в Тель-Авиве

Ynet: Ракета упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Itay Cohen

Одна из ракет упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве. Об этом сообщает портал Ynet.

«Одна из ракет упала рядом с территорией комплекса американского посольства в Тель-Авиве», — отмечается в сообщении.

При этом портал не отмечает, о ракете какой страны идет речь.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана и нанес удары по ядерным объектам, военным базам страны, а также по расположению личного состава армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую иранскую ядерную угрозу. Иран также нанес ответные удары по Израилю.

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