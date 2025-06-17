Военкор раскрыл подробности одного из самых мощных ударов по Киеву

Военкор Коц: ВС России нанесли один из самых мощных ударов по Киеву

Вооруженные силы (ВС) России нанесли один из самых мощных ударов по Киеву. Подробности раскрыл военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Десятки дронов концентрировались на определенной цели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»)», — написал он.

По словам военкора, целями стали аэропорт Жуляны, где размещены в том числе американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, аэропорт Борисполь с аналогичными вооружениями, а также радиозавод в Киеве и крупный склад боеприпасов.

Ранее стало известно о сильных пожарах в Киеве после налета ударных дронов. Отмечается, что в некоторых районах Киева пропало электричество.