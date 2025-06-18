Билайн и «Автобан» объединились для цифровизации дорожной инфраструктуры

Билайн и «Автобан» подписали соглашение о реализации нацпроектов

На ПМЭФ компании «Вымпел-Коммуникации» (билайн) и дорожно-строительная компания «Автобан» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках национальных проектов. Партнерство направлено на цифровизацию дорожного строительства и развитие инфраструктуры в России.

«Это важный шаг на пути к созданию современных, цифровых и эффективных решений для развития инфраструктуры и транспортной системы страны. Мы уверены, что наше сотрудничество с "Автобаном" позволит реализовать передовые проекты, направленные на повышение качества жизни граждан и развитие цифровых технологий в сфере дорожного хозяйства», — сказал директор по работе с государственными заказчиками билайна Александр Шведов.

Соглашение предусматривает создание рабочих групп, обмен опытом и проведение совместных мероприятий. Основные направления сотрудничества включают внедрение цифровых решений в эксплуатацию автодорог и организацию придорожного сервиса.

Партнерство будет способствовать реализации национальных проектов «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Инфраструктура для жизни». Компании намерены разрабатывать инновационные подходы к управлению дорожным хозяйством с использованием современных технологий связи и обработки данных.

«Цель холдинга "Автобан" — строить дороги будущего. Подписание соглашения с "Вымпел-Коммуникации" на Петербургском международном форуме — наш стратегический шаг в этом направлении. Этот альянс ключевых игроков открывает новые возможности для формирования интеллектуальной транспортной инфраструктуры России», — сказала генеральный директор «Автобана» Юлия Штрек.

Подписание соглашения состоялось в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, где традиционно заключаются ключевые сделки и партнерства в различных отраслях экономики. Ожидается, что сотрудничество билайна и «Автобана» станет примером эффективного взаимодействия между цифровыми и инфраструктурными компаниями.