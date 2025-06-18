IIHF удалила пост о победе «Флориды» в Кубке Стэнли без россиян

IIHF после критики удалила пост о победе «Флориды» в Кубке Стэнли без россиян

Международная федерация хоккея (IIHF) удалила поздравление «Флориды Пантерс» с завоеванием Кубка Стэнли. Постер пропал со страницы организации в соцсети X.

Ранее IIHF выложила коллаж с 12 игроками команды, проигнорировав россиян — вратаря Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова. В комментариях пользователи раскритиковали подобное отношение организации к чемпионам.

В финале 2025 года «Флорида Пантерс» обыграла «Эдмонтон Ойлерс» (4:2 в серии). Россияне завоевали Кубок Стэнли в рекордный десятый раз подряд.

В 2024 году обладателем трофея также стала «Флорида». Тогда IIHF тоже не упомянула россиян в поздравлении.

