Опьяненный директор рехаба вез в машине наркотики и предложил гаишникам миллион рублей

В Москве директор рехаба сел на 4,5 года за попытку дачи взятки ГАИ и наркотики

Хамовнический суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы 41-летнего Вячеслава Путютина за попытку дать взятку в один миллион рублей сотруднику правоохранительных органов и незаконный оборот наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Подсудимый является директором реабилитационного центра для лечения лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, уточняет «МК».

По приговору отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Взятка конфискована в доход государства.

Суд установил, что 20 ноября 2024 года инспектор ДПС остановил Chevrolet на проспекте Маршала Жукова для проверки документов. Полицейский заметил у находившегося за рулем Путютина признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Уже в служебном автомобиле ДПС директор рехаба положил в карман передней пассажирской двери пачку денег, в которой был один миллион рублей, за непривлечение его к ответственности.

В ходе личного досмотра у Путютина нашли два свертка с психотропным веществом и два пакетика с наркотическими средствами.



Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении известного стрит-арт-художника, который угостил двух школьниц наркотиками и потом изнасиловал одну из них.