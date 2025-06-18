Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:13, 18 июня 2025Силовые структуры

Опьяненный директор рехаба вез в машине наркотики и предложил гаишникам миллион рублей

В Москве директор рехаба сел на 4,5 года за попытку дачи взятки ГАИ и наркотики
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Хамовнический суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы 41-летнего Вячеслава Путютина за попытку дать взятку в один миллион рублей сотруднику правоохранительных органов и незаконный оборот наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Подсудимый является директором реабилитационного центра для лечения лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, уточняет «МК».

По приговору отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Взятка конфискована в доход государства.

Суд установил, что 20 ноября 2024 года инспектор ДПС остановил Chevrolet на проспекте Маршала Жукова для проверки документов. Полицейский заметил у находившегося за рулем Путютина признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Уже в служебном автомобиле ДПС директор рехаба положил в карман передней пассажирской двери пачку денег, в которой был один миллион рублей, за непривлечение его к ответственности.

В ходе личного досмотра у Путютина нашли два свертка с психотропным веществом и два пакетика с наркотическими средствами.
 
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении известного стрит-арт-художника, который угостил двух школьниц наркотиками и потом изнасиловал одну из них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ дали координаты полигона в Новомосковске для удара российской армии. Что известно о деталях операции?

    Кнайсль оценила угрозу развала правящего режима Ирана

    Подросток решил отметить окончание школы в путешествии, сорвался с водопада и исчез

    На Украину подадут в суд после атаки на станцию «Кропоткинская»

    Популярный российский бутик обвинили в продаже дешевой бижутерии

    В Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов

    Найдены следы возможной древней жизни на Марсе

    Малышева назвала россиянам один закон купания

    На Западе испугались позиции Трампа по Украине

    Глобальному маркетплейсу пригрозили огромным штрафом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости