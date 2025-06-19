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18:22, 19 июня 2025Силовые структуры

Бывшего начальника ГАИ российского города взяли на взятке черноземом

В Старом Осколе бывшего начальника ГАИ обвинили в получении взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Старом Осколе бывшего начальника ГАИ обвинили в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с июля 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый помогал директору одной из компаний региона с вопросом о не привлечении к ответственности за соблюдение правил дорожного движения. За это ему систематически оказывали услуги по перевозке строительных материалов и чернозема на сумму более 400 тысяч рублей на земельный участок, принадлежащий обвиняемому.

Фигурант полностью признал вину и дал признательные показания. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что замначальника УФСИН российского региона арестовали по делу о дорогом подарке.

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