Бывшего начальника ГАИ российского города взяли на взятке черноземом

В Старом Осколе бывшего начальника ГАИ обвинили в получении взятки

В Старом Осколе бывшего начальника ГАИ обвинили в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с июля 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый помогал директору одной из компаний региона с вопросом о не привлечении к ответственности за соблюдение правил дорожного движения. За это ему систематически оказывали услуги по перевозке строительных материалов и чернозема на сумму более 400 тысяч рублей на земельный участок, принадлежащий обвиняемому.

Фигурант полностью признал вину и дал признательные показания. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что замначальника УФСИН российского региона арестовали по делу о дорогом подарке.