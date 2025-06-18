Замначальника УФСИН российского региона арестовали по делу о дорогом подарке

В Удмуртии суд арестовал замначальника УФСИН за взятку в виде машины

В Удмуртии суд арестовал заместителя начальника УФСИН России по региону по делу о дорогом подарке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2023 году руководитель группы компаний, у которой были договоры с рядом исправительных учреждений республики, подарил обвиняемому иномарку стоимостью более 2,7 миллиона рублей. Взамен замглавы УФСИН пообещал лоббировать интересы фирмы.

О задержании мужчины сообщалось ранее.

