Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:07, 19 июня 2025Из жизни

Посетителей пляжа попросили не отвлекать ламантинов от секса

Посетителей пляжей Флориды попросили не мешать ламантинам спариваться
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Pinellas Sheriff's Office

Офис шерифа штата Флориды, США, призвал посетителей местных пляжей не мешать ламантинам, плавающим на мелководье. Об этом пишет People.

Шериф объяснил, что сейчас у морских животных идет брачный сезон: летом ламантины приплывают к берегу для спаривания. Их не нужно спасать или сообщать о них в специализированные службы.

Местные власти попросили не отвлекать ламантинов от процесса и не подходить к ним: во время спаривания животные могут быть агрессивными.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Согласно данным научно-исследовательского института Флориды, для размножения ламантины собираются в стаи, в которых самцы охотятся за одной самкой. Это может длиться несколько часов и даже дней.

Ранее сообщалось, что в США в искусственном закрытом озере неизвестным образом завелся ламантин, которого также называют морской коровой. Предполагается, что он попал в озеро из Атлантического океана по трубам, проложенным под землей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бомбардировщик выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США. Впечатленные американцы показали, как это было

    Раскрыты планы США нанести удар самой мощной неядерной бомбой в мире

    В МВД назвали число прибывших в 2024 году в Россию мигрантов

    В России рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов

    ВСУ попытались атаковать Курскую область беспилотниками

    Стало известно о первой поездке Путина за границу в 2025 году

    Стало известно о панике Германии из-за «российской угрозы»

    Мобилизованный умер в военкомате на Украине

    Сборная России по дзюдо установила личный рекорд по количеству медалей на чемпионате мира

    Зеленский обозначил сроки завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости