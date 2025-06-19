Посетителей пляжа попросили не отвлекать ламантинов от секса

Посетителей пляжей Флориды попросили не мешать ламантинам спариваться

Офис шерифа штата Флориды, США, призвал посетителей местных пляжей не мешать ламантинам, плавающим на мелководье. Об этом пишет People.

Шериф объяснил, что сейчас у морских животных идет брачный сезон: летом ламантины приплывают к берегу для спаривания. Их не нужно спасать или сообщать о них в специализированные службы.

Местные власти попросили не отвлекать ламантинов от процесса и не подходить к ним: во время спаривания животные могут быть агрессивными.

Согласно данным научно-исследовательского института Флориды, для размножения ламантины собираются в стаи, в которых самцы охотятся за одной самкой. Это может длиться несколько часов и даже дней.

Ранее сообщалось, что в США в искусственном закрытом озере неизвестным образом завелся ламантин, которого также называют морской коровой. Предполагается, что он попал в озеро из Атлантического океана по трубам, проложенным под землей.

