Российский бомбардировщик выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США. Впечатленные американцы показали, как это было

Су-24 в Балтийском море сняли на видео с корабля США

Бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России выпустил тепловые ловушки вблизи корабля Военно-морских сил США. Это произошло в нейтральных водах Балтийского моря.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Два майора». Отмечается, что ролик снял экипаж американского судна. Когда именно он сделан, не уточняется.

«Пролетел Су-24 ВКС России и выпустил тепловые ловушки», — говорится в публикации. На записи видно, как российский бомбардировщик пролетает близко к поверхности моря и выпускает несколько снарядов. Уточняется, что так российские ВКС защищают флот, который обеспечивает поставки нефти на внешние рынки.

Российские военные самолеты назвали лучшими в мире

Как заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, растущий спрос на российские боевые самолеты подтверждает, что они лучшие в мире. «Если говорить о боевой авиации, то вы прекрасно знаете, что наши самолеты остаются лучшими в мире. Это доказывает сегодняшний растущий спрос на международном рынке по линии военно-технического сотрудничества», — сказал он.

В России выпускают различные типы боевых самолетов, включая истребители пятого поколения Су-57, истребители Су-35С поколения 4++, истребители-бомбардировщики Су-34.

Аналитик из Великобритании Александр Меркурис, комментируя одну из попыток Украины атаковать Россию, заявил, что сорвать планы Москвы не сможет никакая атака Киева.

«Удар России по Украине показал, что [российский] флот бомбардировщиков не утратил силы», — отметил спикер. Он также добавил, что указанная республика в результате ответных ударов РФ получила больший урон, чем Вооруженные силы Украины когда-либо могли добиться своими атаками.

Российские военные самолеты востребованы на международном рынке

Так, например, Индия планирует закупить у России истребитель пятого поколения Су-57. Российское судно могут предпочесть американскому F-35 Lightning II.

Кроме того, сообщалось, что РФ готова передать Индии технологии для производства Су-57 на индийских предприятиях. Это позволит стране быстро обеспечить собственные военно-воздушные силы (ВВС) современными самолетами. Среди преимуществ Су-57 выделяют возможность на его базе создать проект двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС.

Ранее, в январе, замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани заявил, что Иран приобрел российские многоцелевые истребители Су-35.

