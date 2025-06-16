Индия может купить новейший российский Су-57 и получить полный доступ к его технологиям. Что известно о возможной сделке?

NI: Индия может получить полный доступ к технологиям российского Су-57

Индия планирует закупить у России истребитель пятого поколения Су-57, утверждает американский журнал The National Interest (NI).

Сообщается, что Су-57 могут предпочесть американскому F-35 Lightning II. Если подобная сделка произойдет, Индия получит беспрецедентный полный доступ ко всем технологиям новейшего истребителя, указывает журнал, добавляя, что министерство обороны азиатской страны проявляло интерес к российскому самолету уже более десяти лет.

В России заявляли, что готовы собирать Су-57 в Индии

Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко указывал, что российская сторона готова передать Индии технологии для производства Су-57 на индийских предприятиях. Он подчеркнул, что Китай, который остается главным геополитическим конкурентом Индии в регионе, уже выпустил около 300 истребителей J-20. По этой причине Нью-Дели необходимо максимально быстро обеспечить собственные военно-воздушные силы современными самолетами. Разработка нового изделия займет много времени, поэтому Индия может использовать американский F-35 или российский Су-57 для создания собственного парка истребителей.

Среди преимуществ Су-57 эксперт выделяет возможность на его базе предложить проект двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС.

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

В начале 2023 года генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев также подтверждал, что РФ готова сотрудничать с Индией по проекту истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft, который может быть создан именно на базе Су-57. В этом году он добавлял, что компания предлагает и поставку готовых самолетов, и организацию их совместного производства в Индии, а также помощь в разработке индийского истребителя пятого поколения.

В феврале Объединенная авиастроительная корпорация демонстрировала на авиасалоне Aero India новейший авиационный комплекс Су-57Э. А генеральный директор ОАК Вадим Бадеха назвал Индию давним стратегическим партнером, и что страна активно интересуется российским истребителем пятого поколения. «Можно уверенно сказать, что в Индии нашу машину ждут», — сказал он.

Тогда же бывший летчик Военно-воздушных сил Индии и военкор Суман Шарма указывала, что российский истребитель — новый самолет на мировом рынке, тогда как американский F-35 — старый. «Я считаю, что в отношении маневренности Су-57 однозначно превосходит американский образец», — поясняла она.