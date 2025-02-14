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12:02, 14 февраля 2025Наука и техника

В Индии сравнили Су-57 и F-35

Летчик ВВС Индии Шарма: Су-57 — новый самолет на рынке, а F-35 — старый
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 — новый самолет на мировом рынке, тогда как американский F-35 — старый, заявила бывший летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма. Об этом сообщает ТАСС.

По ее оценке, присутствовавший на выставке Aero India 2025 в Бангалоре, Индия, американский истребитель пятого поколения F-35 является старым самолетом, к преимуществам которого можно отнести нахождение на рынке в течение длительного срока.

Пилот сравнила американский самолет с Су-57, который относительно недавно появился на рынке. «Я считаю, что в отношении маневренности он однозначно превосходит американский образец. Также Су-57 успешно эксплуатировался в Сирии и на Украине, это тоже дает ему преимущество», — сказал летчик.

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