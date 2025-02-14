В Индии сравнили Су-57 и F-35

Летчик ВВС Индии Шарма: Су-57 — новый самолет на рынке, а F-35 — старый

Российский истребитель пятого поколения Су-57 — новый самолет на мировом рынке, тогда как американский F-35 — старый, заявила бывший летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма. Об этом сообщает ТАСС.

По ее оценке, присутствовавший на выставке Aero India 2025 в Бангалоре, Индия, американский истребитель пятого поколения F-35 является старым самолетом, к преимуществам которого можно отнести нахождение на рынке в течение длительного срока.

Пилот сравнила американский самолет с Су-57, который относительно недавно появился на рынке. «Я считаю, что в отношении маневренности он однозначно превосходит американский образец. Также Су-57 успешно эксплуатировался в Сирии и на Украине, это тоже дает ему преимущество», — сказал летчик.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в интервью ТАСС заявил, что в Индии активно интересуются Су-57.

10 февраля Су-57Э (экспортная версия Су-57) совершил первый тренировочный полет на Aero India 2025.