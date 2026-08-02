Стало известно об очередях на эстонской стороне границы с Россией

На эстонской стороне границы с Россией появились очереди. Об этом Северо-Западное таможенное управление сообщило в соцсети Max.
По словам таможенников, скопления граждан зафиксировали на эстонской стороне и в пограничной зоне.
На российской стороне очереди не фиксируются, таможенный пост в Ивангороде Ленобласти работает штатно, сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией.