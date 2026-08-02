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15:15, 2 августа 2026 (обновлено: 15:25, 2 августа 2026)Бывший СССР

Стало известно об очередях на эстонской стороне границы с Россией

На эстонской стороне границы с Россией появились очереди
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

На эстонской стороне границы с Россией появились очереди. Об этом Северо-Западное таможенное управление сообщило в соцсети Max.

По словам таможенников, скопления граждан зафиксировали на эстонской стороне и в пограничной зоне.

На российской стороне очереди не фиксируются, таможенный пост в Ивангороде Ленобласти работает штатно, сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией.

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