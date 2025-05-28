19FortyFive: У российского БПЛА «Охотник» нашли неожиданную проблему

На Западе оценили тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник», который выступает ведомым ведущего истребителя пятого поколения Су-57. Своим мнением поделился обозреватель западного издания 19FortyFive Крис Осборн.

Он заявил, что первая проблема касается его скрытности. Неясно, насколько малозаметным можно считать С-70 «Охотник», способный переносить комплекс ракетно-бомбового вооружения как во внутреннем отсеке, так и на внешних точках подвески, добавил автор. «Однако вопрос скрытности касается гораздо большего, чем может показаться на первый взгляд, поскольку низкая заметность также зависит от тепловой сигнатуры, материалов покрытия, размещения двигателя и выхода выхлопных газов», — говорится в статье.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кроме того, Осборн озадачился объемами производства беспилотника, отметив, что они могут быть недостаточными. Он считает, что у России могут возникнуть проблемы с запуском массового производства «Охотников». При этом, по его словам, даже небольшое количество может представлять реальную угрозу.

«Охотник» успешно применяется в зоне СВО

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что беспилотник успешно используется Вооруженными силами (ВС) России в рамках специальной военной операции (СВО). «С-70 "Охотник", как и его старший собрат — истребитель Су-57, давно и успешно применяется в СВО. И они уже поразили не один десяток целей — и на земле, и в воздухе», — написал он.

В то же время Коц отметил, что любое новое оружие имеет ряд «детских болезней», которые выявляются только в процессе практической эксплуатации.

Оценено значение изучения «Охотника» для Украины

В октябре прошлого года российские военные потеряли один дрон «Охотник» в зоне СВО. Сообщалось, что обломки БПЛА вывезла Украина для изучения.

Фото: РИА Новости

Обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг заявил, что западной стороне интересны материал изготовления и геометрические особенности конструкции БПЛА. Он считает, что эта информация позволит понять, как далеко Россия продвинулась в стелс-технологиях.

Между тем обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей посчитал обломки «Охотника» ценной находкой для американской стороны. Но российский военный эксперт Виктор Литовкин посчитал, что их изучение не принесет США пользы.