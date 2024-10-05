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18:36, 5 октября 2024Россия

Военкор сообщил о давнем и успешном применении беспилотника «Охотник» в рамках СВО

Военкор Коц сообщил об успешном применении беспилотника «Охотник» в рамках СВО

Кадр: ALEX MOSS / YouTube

Новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» успешно применяется Вооруженными силами (ВС) России в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«С-70 "Охотник", как и его старший собрат — истребитель Су-57, давно и успешно применяется в СВО. И они уже поразили не один десяток целей — и на земле, и в воздухе», — заявил автор поста.

В то же время он отметил, что любое новое оружие имеет ряд «детских болезней», которые выявляются только в процессе практической эксплуатации.

Ранее 5 октября сообщалось, что ВС РФ потеряли в зоне СВО беспилотник С-70 «Охотник». По предварительным данным, он был сбит ракетами класса «воздух-воздух» ведущего истребителя. Коц предположил, что произошло нарушение канала связи и С-70 стал неуправляемым.

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      Карина Черных
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