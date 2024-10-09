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10:37, 9 октября 2024Наука и техника

Стало известно о вывезенных для изучения обломках сбитого российского «Охотника»

Forbes: обломки сбитого «Охотника» вывезли с места падения для анализа

Кадр: РИА Новости

Украинская сторона вывезла обломки сбитого истребителем Су-57 тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» для их последующего изучения. Об этом стало известно обозревателю американского журнала Forbes Дэвиду Хэмблингу.

Автор считает, что для западной стороны основной интерес представляют материалы, из которых изготовлен планер С-70 «Охотник», а также геометрические особенности конструкции БПЛА. Изучение этих вопросов, по мнению обозревателя, может позволить понять, как далеко Россия продвинулась в стелс-технологиях.

«Еще более серьезно то, что С-70 был разработан вместе с Су-57, образцовым российским боевым самолетом следующего поколения, и, вероятно, использует те же материалы и стелс-подходы. Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57», — пишет автор.

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Ранее обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заметил, что сбитый С-70 «Охотник» был вооружен минимум одной высокоточной планирующей бомбой — универсальным межвидовым планирующим боеприпасом (УМПБ) Д-30СН.

5 октября военный корреспондент Александр Коц и российские Telegram-каналы, пишущие о конфликте с Украиной, сообщили, что Вооруженные силы России потеряли в зоне специальной военной операции новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник».

По их данным, ведомый тяжелый БПЛА был сбит ракетой класса «воздух — воздух» ведущего истребителя Су-57, поскольку, вероятно, С-70 «Охотник» стал неуправляемым, а военное ведомство не хотело его попадания к украинской стороне.

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      Иван Потапов
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