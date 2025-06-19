Украина атаковала четыре российских региона за два часа

Минобороны: Над четырьмя российскими регионами сбили семь дронов ВСУ

Над четырьмя российскими регионами сбили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух часов в четверг, 19 июня. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над территорией Волгоградской области, еще два — над Ростовской областью, и один — над Калужской.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Ранее 19 июня сообщалось, что с 08:00 до 11:00 ВСУ атаковали пять российских регионов. Всего было сбито семь украинских дронов.