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13:31, 19 июня 2025Россия

Украина атаковала четыре российских региона за два часа

Минобороны: Над четырьмя российскими регионами сбили семь дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Над четырьмя российскими регионами сбили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух часов в четверг, 19 июня. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над территорией Волгоградской области, еще два — над Ростовской областью, и один — над Калужской.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Ранее 19 июня сообщалось, что с 08:00 до 11:00 ВСУ атаковали пять российских регионов. Всего было сбито семь украинских дронов.

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