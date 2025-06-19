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11:39, 19 июня 2025Мир

В Конгрессе США обозвали Зеленского двумя словами

Сенатор Круз: Зеленский повел себя как напыщенный осел на встрече с Трампом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Тед Круз

Тед Круз. Фото: Sergio Flores / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский повел себя как напыщенный осел на встрече с президентом США Дональдом Трампом в феврале. Об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его официальном YouTube-канале.

«Тогда Зеленский повел себя просто ужасно. Его встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете войдет в историю как самая неудачная встреча любого лидера, когда-либо там бывавшего. Я считаю, что он повел себя как напыщенный осел», — поделился мнением сенатор.

По словам Круза, Зеленский подобными действиями лишь «вредит Украине, а не помогает ей».

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Дональд Трамп высказал Владимиру Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а украинский лидер вынужденно покинул Белый дом.

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