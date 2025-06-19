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18:34, 19 июня 2025Моя страна

В одном российском регионе провели перепись диких животных

В Калининградской области провели перепись диких животных
Мария Винар

Фото: Unsplash

В Калининградской области провели перепись диких животных. Соответствующий материал появился на сайте Министерства природных ресурсов и экологии региона.

В ходе исследования ведомство заметило положительную динамику по многим видам, обитающим на территории области. Согласно данным, численность лося в 2025 году составила 1848 особей (в 2024 году — 1744), а оленя благородного — 1668 (в 2024 году — 1698). Кроме того, наблюдается рост особей косули европейской. В этом году специалисты насчитали 14 381 животных, в 2024 году — лишь 13 938. В то же время численность выдры составила 1287 (в 2024 году — 1252), бобра европейского — 4937 (в 2024 году — 4591), лисицы обыкновенной — 2097 (в 2024 году — 2043), зайца-русака — 5842 (в 2024 году — 4674), куницы лесной — 2451 (в 2024 году — 1961) и барсука — 1975 (в 2024 году — 1929).

При этом отмечается, что количество особей рыси, которая обитает преимущественно в восточных районах региона, осталось на уровне прошлого года.

Ранее сообщалось, что котята дальневосточного леопарда появились на свет в сафари-парке «Тайган» в Крыму и попали на видео. Директор парка Олег Зубков отметил, что это событие — большое счастье.

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