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11:29, 20 июня 2025Россия

Появились кадры попыток прорыва батальона «Айдар» в Курскую область

Группировка войск «Север» отразила попытки вторжения ВСУ в Курскую область
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Группировка войск «Север» отразила попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Кадры этих действий появились в Telegram-канале «Северный ветер».

По его данным, прорваться через границу региона России пытаются бойцы украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Уточняется, что бои идут в районе населенного пункта Теткино.

«Суммарные потери врага на данном участке фронта уже давно превысили две тысячи человек, однако командование ВСУ не оставляет [попыток] прорыва», — рассказали авторы канала.

Ранее 20 июня сообщалось, что Россия ударила «Геранями» по цеху производства беспилотников ВСУ в Запорожье.

ЖЗЛ
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