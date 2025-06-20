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21:41, 20 июня 2025Мир

Российский сенатор предупредил США о последствиях смены власти в Иране

Сенатор Пушков: Поток беженцев при смене режима в Иране уничтожит Запад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Попытки лидеров стран Запада способствовать смене правительства в Иране приведут к негативным последствиям для стран Европы. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Курс Запада на "смену режима" в Ираке, Ливии и Сирии породил огромные волны беженцев: 2,3 миллиона из Ирака, 6,7 миллиона из Сирии, 3,5 миллиона из Ливии. Теперь на Западе планируют смену режима в Иране», — указал политик.

По мнению Пушкова, подобные действия «ведут к чудовищной дестабилизации в подвергаемых им странах». Сенатор отметил, что поток беженцев изменил облик Европы.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала свержение властей Ирана лучшим сценарием событий на Ближнем Востоке. По ее словам, необходимо «смотреть на цель, а не на то, каков идеальный способ ее достижения».

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