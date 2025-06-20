Стал известен страх Трампа в отношении Ирана

NYP: Трамп боится превращения Ирана в еще одну Ливию

Президент США Дональд Трамп воздерживается от решительных действий в отношении Ирана, поскольку боится превращения исламской республики во «вторую Ливию». Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Во-первых, речь идет о хаосе, разразившемся после того, что мы сделали с [Муаммаром] Каддафи. Во-вторых, интервенция в Ливию усложнила переговоры и заключение сделок с таким странами, как КНДР и Иран», — указано в сообщении.

Отмечается, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по ядерным объектам в Натанзе и Фордо. Удары будут нести ограниченный характер, чтобы не допустить смены режима, как это было в Ливии в 2011 году при более масштабных бомбардировках.

Ранее на одной из улиц Тель-Авива разместили большой билборд с призывом «закончить работу», обращенным к Трампу. Вероятно, такое послание было оставлено на фоне ожиданий от присоединения США к израильской военной операции против Ирана.