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02:53, 20 июня 2025Мир

Стал известен страх Трампа в отношении Ирана

NYP: Трамп боится превращения Ирана в еще одну Ливию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп воздерживается от решительных действий в отношении Ирана, поскольку боится превращения исламской республики во «вторую Ливию». Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Во-первых, речь идет о хаосе, разразившемся после того, что мы сделали с [Муаммаром] Каддафи. Во-вторых, интервенция в Ливию усложнила переговоры и заключение сделок с таким странами, как КНДР и Иран», — указано в сообщении.

Отмечается, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по ядерным объектам в Натанзе и Фордо. Удары будут нести ограниченный характер, чтобы не допустить смены режима, как это было в Ливии в 2011 году при более масштабных бомбардировках.

Ранее на одной из улиц Тель-Авива разместили большой билборд с призывом «закончить работу», обращенным к Трампу. Вероятно, такое послание было оставлено на фоне ожиданий от присоединения США к израильской военной операции против Ирана.

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