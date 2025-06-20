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13:57, 20 июня 2025Мир

В Европе захотели отговорить Трампа от войны с Ираном

Politico: В Европе надеются отговорить Трампа от военного конфликта с Ираном
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Европе надеются отговорить президента США Дональда Трампа от сценария военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Есть нечто, что сдерживает Трампа. Трамп сказал, что США готовы присоединиться к военным ударам Израиля, но пока ничего не происходит — и это наш шанс», — сказал европейский чиновник на условиях анонимности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель. По ее словам, глава государства считает, «что есть значительная вероятность переговоров с Тегераном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

13 июня Израиль объявил о начале операции «Народ как лев». ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам Ирана, а также сообщил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной масштабной операции израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.

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