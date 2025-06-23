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20:16, 23 июня 2025Ценности

16-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в откровенном наряде в Париже

16-летняя актриса Анна Пересильд снялась в откровенном боди в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anka.peresild_

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд снялась в откровенном наряде в Париже. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя звезда телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделилась новыми снимками из поездки во Францию. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в боди белого цвета, верх которого представлял собой жакет с перламутровыми пуговицами, а низ — ультракороткие шорты. Для своего образа Пересильд подобрала небольшую сумку в виде сердца и сделала нюдовый макияж.

«Захватывающая красота», — подписала артистка публикацию, которая набрала 49,1 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Пересильд вновь снялась для бренда российского дизайнера Гоши Рубчинского. Тогда актриса попозировала для рекламной кампании в кроп-футболке и спортивных штанах.

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