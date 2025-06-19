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18:42, 19 июня 2025Ценности

16-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в кроп-футболке для бренда Гоши Рубчинского

Актриса Анна Пересильд снялась для бренда дизайнера Гоши Рубчинского
Мария Винар

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд вновь снялась для бренда дизайнера Гоши Рубчинского. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя звезда телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» предстала на размещенном кадре в серой кроп-футболке и спортивных штанах. При этом она позировала перед камерой, лежа на траве и держа в руках синие кроссовки бельгийско-немецкой марки Bikkembergs.

В марте Пересильд впервые приняла участие в съемке для Рубчинского. Тогда актриса позировала с распущенными волосами и в объемной куртке.

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