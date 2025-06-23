Длительность рабочего дня в России сократилась впервые с 2022 года

«Известия»: Средняя длительность рабочего дня сократилась в России на 4 минуты

Средняя длительность рабочего дня сократилась в РФ в январе--марте на четыре минуты (0,1 процента), пишут «Известия» со ссылкой на доклад Росстата о социально-экономическом положении России.

Как указывает издание, пусть и незначительное, но снижение показателя произошло в стране впервые с 2022 года. До этого нагрузка на сотрудников росла на фоне нехватки кадров.

Причину изменений тренда аналитики видят в том, что рынок труда становится более сбалансированным в том числе в распространении гибкого графика и популярности дистанционной и проектной работы, говорится в материале. В частности, число сотрудников организаций за исключением малого бизнеса, работавших неполный день сократилось по сравнению с 2024 годом с 3,5 до 3,2 процента. В том числе это связывают с развитием занятости через цифровые платформы (в такси, доставке), где преимущественно задействованы самозанятые.

Как писали ранее «Ведомости», в 2025 году на рынке труда в России стало меньше вакансий, а отечественные компании снизили активность при найме кадров — по данным hh.ru общее количество объявлений о поиске сотрудников в период с января по апрель снизилось год к году на 15 процентов. На то, что «доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться», указал 6 июня в пресс-релизе по поводу первого за три года снижения ключевой ставки и Банк России.