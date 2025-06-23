Аналитик высказался о пределе подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Аналитик Демидов: Цена на нефть может взлететь выше 200 долларов

Предельной отметки в возможном удорожании нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке нет, убежден независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своей оценкой о стоимости энергоресурса он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее цена нефти Brent достигла 81,4 доллара за баррель после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) по трем ядерным объектам Ирана.

«В таких форс-мажорных ситуациях законы математики и логики перестают работать, поэтому все цифры, которые называют агентства: 100, 120, 150 долларов, — это больше высосано из пальца, я бы не стал использовать их как реферальные», — высказался Демидов.

В качестве примера эксперт напомнил, что во время арабо-израильского конфликта в 1973 году цена на нефть выросла буквально за две недели с 3,5 до 10 долларов, то есть почти в три раза. В период же Исламской революции стоимость ресурса выросла с 12 до 40 долларов, то есть в три с лишним раза. При этом в описанных ситуациях не происходило физической блокировки нефти, которая может произойти сейчас, для мира ресурса было достаточно, отметил он.

«В случае полного перекрытия фарватера Ормузского пролива, то есть, когда танкеры физически не смогут пройти, это приведет к тому, что мир потеряет около 20 процентов всей нефти и 20 процентов [сжиженного природного газа] СПГ. И, кстати, в первую очередь пострадает Китай, потому что Китай получает примерно 30 процентов из этих 20, и более того, он получает около 15 процентов из Ирана», — поделился аналитик.

Собеседник «Ленты.ру» усомнился в том, что Иран действительно пойдет на блокировку Ормузского пролива, потому что таким образом он поругается со всеми монархиями Персидского залива и просто перестанет существовать. Скорее всего, страна не будет допускать суда определенных государств, полагает Демидов.

«Поэтому говорить о пределе сложно, его нет. Предел определяется, скажем так, совестью спекулянтов на рынке. Но, я думаю, если фарватер физически перекроют, то есть пойдут по жесткому сценарию, то цена может улететь и выше 200. То есть я не думаю, что здесь есть какой-то предел», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Иран захотел запретить движение танкеров по Ормузскому проливу. Такой шаг может стать одним из ответов на американские удары по ядерным объектам страны. Кроме того, сообщалось и о намерениях Тегерана перекрыть движение нефтяных танкеров на данном участке.

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил о бомбардировке ядерных объектов Ирана. Целями американских ВВС стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Уточнялось, что операция носит единоразовый характер.