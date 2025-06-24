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19:00, 24 июня 2025Экономика

Минэнерго США назвало главного проигравшего в случае закрытия Ормузского пролива

Минэнерго США: Закрытие Ормузского пролива в наибольшей степени ударит по Ирану
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jon Gambrell / AP

Главным проигравшим в случае закрытия Ормузского пролива окажется непосредственно сам Иран. Такое мнение высказал глава Министерства энергетики (Минэнерго) США Крис Райт в интервью Fox News.

Перекрытие этого маршрута, через который проходит до 20 процентов глобальных поставок нефти, ударит в большей степени по Ирану, чем по США или мировому энергетическому рынку. Райт напомнил, что ближневосточная страна остро зависит от сбыта своего сырья через Ормузский пролив.

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Закрыв его, Иран лишится значительной части поступлений от продаж нефти, отметил руководитель американского министерства. «Весь их экспорт нефти идет через этот пролив. И все их импортные поставки — тоже», — пояснил Райт. На этом фоне он назвал угрозы властей ближневосточной страны перекрыть пролив мнимыми. «Иран уже 40 лет говорит о закрытии Ормузского пролива. Но он никогда по-настоящему не был закрыт», — резюмировал глава Минэнерго США.

Ранее в способности властей Ирана перекрыть Ормузский пролив усомнилась основательница и глава аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. Закрытие стратегически важного маршрута нанесет удар не только по бюджету Ирана, предупредила она, но также ударит по Китаю, который в наибольшей степени зависит от импорта нефти через этот пролив. Столь радикальные действия иранских властей могут нанести значительный ущерб дипломатическим связям Тегерана с Пекином, что в конечном счете способно изменить расклад сил во всем ближневосточном регионе.

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