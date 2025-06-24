Минэнерго США назвало главного проигравшего в случае закрытия Ормузского пролива

Минэнерго США: Закрытие Ормузского пролива в наибольшей степени ударит по Ирану

Главным проигравшим в случае закрытия Ормузского пролива окажется непосредственно сам Иран. Такое мнение высказал глава Министерства энергетики (Минэнерго) США Крис Райт в интервью Fox News.

Перекрытие этого маршрута, через который проходит до 20 процентов глобальных поставок нефти, ударит в большей степени по Ирану, чем по США или мировому энергетическому рынку. Райт напомнил, что ближневосточная страна остро зависит от сбыта своего сырья через Ормузский пролив.

Закрыв его, Иран лишится значительной части поступлений от продаж нефти, отметил руководитель американского министерства. «Весь их экспорт нефти идет через этот пролив. И все их импортные поставки — тоже», — пояснил Райт. На этом фоне он назвал угрозы властей ближневосточной страны перекрыть пролив мнимыми. «Иран уже 40 лет говорит о закрытии Ормузского пролива. Но он никогда по-настоящему не был закрыт», — резюмировал глава Минэнерго США.

Ранее в способности властей Ирана перекрыть Ормузский пролив усомнилась основательница и глава аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. Закрытие стратегически важного маршрута нанесет удар не только по бюджету Ирана, предупредила она, но также ударит по Китаю, который в наибольшей степени зависит от импорта нефти через этот пролив. Столь радикальные действия иранских властей могут нанести значительный ущерб дипломатическим связям Тегерана с Пекином, что в конечном счете способно изменить расклад сил во всем ближневосточном регионе.