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17:55, 25 июня 2025Спорт

Бывший капитан сборной России подписал контракт с иностранным клубом

Футболист Георгий Джикия подписал контракт с турецким «Антальяспором»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший капитан и защитник сборной России Георгий Джикия подписал контракт с турецким «Антальяспором». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, контракт с иностранной командой рассчитан на два года.

Ранее Джикия рассказал, что ушел из московского «Спартака» не по своей воле. Он объяснил, что у него закончился контракт, но клуб ничего ему не предложил.

С 2017-го по 2024-й Джикия выступал за «Спартак». Защитник играл за красно-белых с 2016 года. Всего в составе москвичей Джикия провел 214 матчей. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Последней командой футболиста были подмосковные «Химки».

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