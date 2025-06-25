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11:37, 25 июня 2025Мир

Трамп опубликовал кадры бомбардировки Ирана под песню Bomb Iran

Президент США Трамп поделился видео бомбардировки Ирана под песню Bomb Iran
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент США Дональд Трамп поделился видео полета стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, участвовавших в бомбардировке ядерных объектов Ирана в ночь на 22 июня. Кадры он опубликовал в социальной сети Truth Social.

На кадрах видно, как американский бомбардировщик вылетает с аэродрома и выпускает снаряды по целям. Видео сопровождается песней Bomb Iran («Бомби Иран»).

Музыкальная композиция записана в 1980 году группой Vince Vance & the Valiants. Трек — пародия на песню 1961 года Barbara Ann группы The Regents, вновь получившая популярность после удара США по ядерным объектам Ирана.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что худшие люди на планете не должны получить ядерное оружие. Он отметил, что поэтому Трамп отдал приказ об атаке на Иран, но только когда понял, что мирного решения не будет.

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