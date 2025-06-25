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09:59, 25 июня 2025Мир

Вэнс обнаружил в Иране худших людей на планете

Вэнс о действиях Трампа в Иране: Худшие люди не должны получить ядерное оружие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп не хотел, чтобы «худшие люди» на планете получили ядерное оружие. Об это заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс, сообщает Just The News.

«Вы же не хотите, чтобы худшие люди на планете заполучили ядерное оружие. Что сделал президент? В течение 60 дней он вел жесткие переговоры, пытаясь убедить Иран отказаться от своих ядерных амбиций мирным путем», — сказал он.

По словам Вэнса, Трамп был полностью готов к мирному урегулированию этого вопроса, но все свелось к интуиции. Он подчеркнул, что глава Белого дома отдал приказ об атаке только когда понял, что мирного решения не будет.

«В небо поднялись бомбардировщики B-2, которые сбросили двенадцать бомб по 30 тысяч фунтов каждая на важнейший объект — и программа [Ирана] была уничтожена», — заключил он.

Ранее американские демократы усомнились, что удары США по ядерным объектам Ирана оказались настолько успешными, как их описал Трамп. Отмечается, что между Белым домом и демократами в Конгрессе наблюдается огромный дефицит доверия.

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