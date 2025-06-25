Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Окленд Сити
1:1
Завершен
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 3-й тур
Бенфика
1:0
Завершен
Бавария
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 3-й тур
Эсперанс
0:3
Завершен
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа D. 3-й тур
Леон
Отменён
Фламенго
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа D. 3-й тур
12:49, 25 июня 2025Спорт

В ПСЖ будут рассматривать вариант с продажей или арендой Сафонова

В ПСЖ не исключили вариант с продажей или арендой Сафонова
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во французском клубе ПСЖ будут рассматривать вариант с продажей или арендой российского вратаря Матвея Сафонова. Об этом пишет Sport 24.

«На данный момент рассматриваются варианты как продажи российского вратаря, так и его возможной аренды. Окончательное решение будет зависеть от исхода переговоров с основным голкипером Джанлуиджи Доннаруммой», — сообщил источник, близкий к французскому клубу.

Ранее сообщалось, что Сафоновым интересуются английский «Борнмут» и турецкий «Галатасарай». Сам вратарь говорил, что верить стоит только той информации, что публикует ПСЖ.

16 июня стало известно, что ПСЖ подписал контракт с украинским защитником Ильей Забарным. Ранее он отказывался от перехода в парижский клуб, если там продолжит выступать российский вратарь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Стало известно об ожиданиях покупающих лотерейные билеты россиян

    Раскрыта реакция МВД на сообщение о двух легализовавших 50 мигрантов полицейских

    Генсек НАТО пообещал триллионы расходов на оборону благодаря «дорогому Трампу»

    Крым вошел в Офис генпрокурора Украины

    Траты россиян на еду подсчитали

    «Он в тяжелой ситуации». Трамп заявил о крайне сложном положении Зеленского. Президенты могут скоро встретиться на саммите НАТО

    Один из последних «Абрамсов» ВСУ отправили в музей

    Место ликвидации украинских агентов в Подмосковье попало на видео

    Минюст наградил Вована и Лексуса медалью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости