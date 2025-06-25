В ПСЖ будут рассматривать вариант с продажей или арендой Сафонова

В ПСЖ не исключили вариант с продажей или арендой Сафонова

Во французском клубе ПСЖ будут рассматривать вариант с продажей или арендой российского вратаря Матвея Сафонова. Об этом пишет Sport 24.

«На данный момент рассматриваются варианты как продажи российского вратаря, так и его возможной аренды. Окончательное решение будет зависеть от исхода переговоров с основным голкипером Джанлуиджи Доннаруммой», — сообщил источник, близкий к французскому клубу.

Ранее сообщалось, что Сафоновым интересуются английский «Борнмут» и турецкий «Галатасарай». Сам вратарь говорил, что верить стоит только той информации, что публикует ПСЖ.

16 июня стало известно, что ПСЖ подписал контракт с украинским защитником Ильей Забарным. Ранее он отказывался от перехода в парижский клуб, если там продолжит выступать российский вратарь.