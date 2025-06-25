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21:39, 24 июня 2025Мир

Власти Израиля удивились резкой критике от Трампа

NBC: Власти Израиля были «ошеломлены» резкой критикой от Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Резкая критика президента США Дональда Трампа в сторону Ирана и Израиля удивила и смутила власти еврейского государства. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

«Они были ошеломлены, что он пошел и сделал все это публично и вообще очень быстро переключился на них. Они закончили эту войну на высшем уровне, а тут такой маленький... провал», — приводит телеканал слова источника.

Он также отметил, что утром 24 июня атмосфера в руководстве еврейского государства была накаленной. В то же время источник подчеркнул, что власти страны довольны тем, чего смогли достичь до вступления в силу соглашения о прекращении огня.

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Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». Однако после этого Армия обороны Израиля заявила, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана. При этом иранский генштаб опроверг нанесение удара по Израилю после введения режима прекращения огня.

Комментируя эту ситуацию журналистам, президент США выругался матом.

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