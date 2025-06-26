Дан прогноз по импорту кофе в Россию

Минсельхоз США: Экспорт кофе в Россию составит 228 тысяч тонн в 2025-2026 годах

По итогам следующего сельскохозяйственного года (с октября 2025 года по сентябрь 2026 года) суммарные объемы поставок кофе в Россию составят 228 тысяч тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Минсельхоза США.

В 2025-2026-м годах Россия войдет в пятерку главных мировых импортеров кофе и займет в рейтинге четвертое место. По этому показателю ее опередят только Евросоюз с результатом 2,7 миллиона тонн, США (1,4 миллиона) и Япония (372 тысячи). Замкнет топ-5, согласно ожиданиям американского ведомства, Швейцария (210 тысяч тонн).

В целом в следующем сельхозгоду ситуация с ценами на кофе в мире должна постепенно стабилизироваться по мере увеличения предложения, полагают аналитики Минсельхоза США. С октября 2025 года по сентябрь 2026 года суммарные объемы производства должны достичь рекордной отметки 10,7 миллиона тонн, из которых свыше 50 процентов придется на арабику (5,8 миллиона), а остальные 4,9 миллиона — на более дешевую робусту.

Увеличению глобального производства кофе, считают в ведомстве, будет способствовать улучшение ситуации со сборами зерен в ряде стран-экспортеров, включая Вьетнам, Индонезию и Эфиопию. Объемы урожая в этих странах, по прогнозу американского министерства, должны будут компенсировать снижение поставок из Бразилии и Колумбии, экспорт которых к тому времени восстановится не до конца. Впрочем, главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли полагает, что цены на кофе в мире еще долгое время продолжат оставаться на высоком уровне, а на полноценное восстановление глобального рынка могут уйти годы.