Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
0:2
Завершен
Ига Швёнтек
Бад-Хомбург
Мирра Андреева
0:1
2-й сет
live
Линда Носкова
Бад-Хомбург
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 3-й тур
Видад
Сегодня
22:00 (Мск)
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 3-й тур
Ред Булл Зальцбург
Завтра
04:00 (Мск)
Реал Мадрид
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 3-й тур
Аль-Хиляль
Завтра
04:00 (Мск)
Пачука
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 3-й тур
20:25, 26 июня 2025Спорт

Российского бойца ММА ударило током после победы на турнире

Российского бойца ММА Ивана Паршикова ударило током на турнире во Вьетнаме
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «По мордасам»

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Ивана Паршикова ударило током после победы на турнире AFC 37. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Инцидент произошел во Вьетнаме в марте 2025 года. Спортсмен получил удар током, когда схватился за столб с осветительными приборами, пытаясь прыгнуть в бассейн, чтобы отпраздновать победу над китайцем Да Ын Чжоном.

Паршиков выиграл у соперника раздельным решением судей. На его счету 16 побед и пять поражений. Еще один бой с участием россиянина был признан несостоявшимся.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о карьере в MMA. Он отметил, что профессиональный спортсмен должен тренироваться дважды в день и в перерывах восстанавливаться, поэтому других дел, кроме карьеры, нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    В ЕС заявили о худшем послании для Украины

    Москвичам рассказали о погоде в ближайшую неделю

    Путин заявил об открытости ЕАЭС для укрепления связей

    Вице-премьер Чернышенко назвал веру молодежи в самореализацию результатом стратегии

    Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в ЕС

    Кейт Миддлтон чудом осталась жива после болезни. Почему ее новое исчезновение вызвало панику в Букингемском дворце?

    В Татарстане спасли уставшего лося

    Смертельно опасные муравьи продолжили нашествие на одну страну

    Распространенный миф о супах опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости