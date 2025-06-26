Российского бойца ММА ударило током после победы на турнире

Российского бойца ММА Ивана Паршикова ударило током на турнире во Вьетнаме

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Ивана Паршикова ударило током после победы на турнире AFC 37. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Инцидент произошел во Вьетнаме в марте 2025 года. Спортсмен получил удар током, когда схватился за столб с осветительными приборами, пытаясь прыгнуть в бассейн, чтобы отпраздновать победу над китайцем Да Ын Чжоном.

Паршиков выиграл у соперника раздельным решением судей. На его счету 16 побед и пять поражений. Еще один бой с участием россиянина был признан несостоявшимся.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о карьере в MMA. Он отметил, что профессиональный спортсмен должен тренироваться дважды в день и в перерывах восстанавливаться, поэтому других дел, кроме карьеры, нет.