В Иране ответили Трампу со словами «Израиль побежал к "папочке" из-за наших ракет»

Аракчи: Трампу не следует оскорблять Хаменеи, если он хочет заключить сделку

Президенту США Дональду Трампу не следует оскорблять верховного лидера Ирана Али Хаменеи и «причинять боль миллионам его искренних последователей», заявил в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Великий и могущественный иранский народ, который показал миру, что у израильского режима нет выбора, кроме как бежать к "папочке", чтобы не быть раздавленным нашими ракетами, не любит угроз и оскорблений», — говорится в публикации. Аракчи пригрозил, что «если иллюзии приведут к худшим ошибкам», то Иран «не колеблясь раскроет свои реальные возможности».

Ранее Трамп заявил, что спас верховного лидера Хаменеи. По его словам, Армия обороны Израиля рассчитывала на «великую битву» и финальный нокаут, который стал бы самым разрушительным ударом всей кампании.

До этого генсек НАТО Марк Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с «папочкой», которому пришлось вмешаться в конфликт детей.

После этого Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home. «Папочка дома... Привет, папочка, привет. Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», — гласила подпись к публикации.