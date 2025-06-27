«Это связано с огромным эго Трампа». Что известно о повреждении ядерных объектов Ирана и почему Белый дом критикует сомневающихся?

Дипломат Фриман: США представляют удар по Ирану успешным из-за внутренних причин

Недовольство администрации президента США Дональда Трампа сообщениями о незначительных повреждениях ядерных объектов Ирана в результате операции «Полуночный молот» вызвано личными особенностями американского президента. Об этом «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

Этот вопрос связан с огромным эго президента Трампа и внутренней американской политикой. Поэтому администрация полна решимости представить атаку на Фордо как успех Чез Фриман бывший посол США в Саудовской Аравии

25 июня президент США Дональд Трамп призвал вышвырнуть журналистку телеканала CNN Наташу Бертран «как собаку» за ее критику ударов по ядерным объектам Ирана. По мнению президента, американские войска «отлично справились со своей работой», добившись «полного уничтожения» ядерных объектов.

Власти США заявили о критическом ударе по ядерным объектам Ирана

По словам директора Национальной разведки США Тулси Габбард, попавшие под авиаудары иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане были уничтожены, поэтому их придется строить с нуля. Она подчеркнула, что сообщения СМИ о частичных разрушениях основаны на «утечках секретной информации с низкой степенью доверия» и направлены на дискредитацию Трампа.

На саммите НАТО в Гааге Трамп сравнил удары по ядерным объектам Ирана с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в ходе Второй мировой войны. По его словам, атака ВВС США «положила конец войне».

Если бы мы не уничтожили [ядерные объекты], они бы воевали прямо сейчас Дональд Трамп президент США

Степень повреждения ядерных объектов Ирана вызвала вопросы

25 июня официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи впервые признал ущерб ядерным объектам после ударов США. «Наши ядерные установки сильно пострадали, в этом нет сомнений», — рассказал дипломат.

Однако, как пишет The Financial Times со ссылкой на данные европейских разведок, фактически Тегерану удалось вывезти большую часть своих запасов обогащенного урана. По данным издания, 408 килограммов ядерного топлива были вывезены из объекта в Фордо до атаки на него в ночь на 22 июня.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

«Би-би-си», изучив спутниковые снимки компании Maxar, также усомнилась в заявлениях Белого дома об уничтожении иранской ядерной программы. Как утверждается, данные не предполагают масштабного проседания или обвала горы на месте подземных объектов.

Степень успеха решения президента Трампа присоединиться к войне Израиля с Ираном весьма сомнительна, и она серьезно подвергается сомнению экспертами по оценке боевых повреждений Чез Фриман бывший посол США в Саудовской Аравии

Издание The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников предположило, что Иран сохранил небольшие тайные объекты по обогащению урана, которые были построены специально на случай ударов по более крупным объектам. Собеседники NYT также допустили вывоз урана с территории иранских ядерных объектов до атаки США.

Не в интересах Израиля оспаривать победную пропаганду из Белого дома. Тем не менее ущерб Израилю был достаточным, чтобы заставить его правительство согласиться на прекращение огня с Ираном Чез Фриман бывший посол США в Саудовской Аравии

Белый дом назвал ложью заявления о незначительных повреждениях иранских объектов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала ложью и попыткой дискредитировать Дональда Трампа высказывания о безуспешности ударов по иранской инфраструктуре. По ее мнению, подобные сообщения дискредитируют и пилотов, которые «прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана».

Эта предполагаемая «оценка» совершенно неверна и была классифицирована как «совершенно секретно», но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

По мнению Чеза Фримана, и удар по объекту в Фордо, и последующее нападение Ирана на американские войска на авиабазе Аль-Удейд в Катаре были скорее показными, чем реальными операциями. Он также допустил заблаговременное предупреждение об атаке в ночь на 22 июня в адрес Тегерана.

Иран заявил о «тяжелой пощечине» США

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи опроверг заявления руководства США о разрушении иранских ядерных объектов. По его словам, Соединенные Штаты «не смогли добиться многого», а «любая будущая агрессия против Ирана обойдется дорого» Вашингтону и его союзникам.

Наши ядерные объекты остались нетронутыми Али Хаменеи верховный духовный лидер Ирана

В своем обращении к иранскому народу Хаменеи заявил о победе над США. По его словам, Вашингтон не смог достичь результатов в ходе своих атак по иранской территории. Аятолла также добавил, что вмешательство США в конфликт было вызвано опасениями полного уничтожения Израиля в конфликте с Ираном.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Верховный лидер Ирана также назвал удар по военной базе США Аль-Удейд в Катаре «увесистой пощечиной» Вашингтону. Хаменеи указал на большое значение атаки, которая продемонстрировала способность Тегерана нанести удар по ключевым центрам США на Ближнем Востоке.

Чез Фриман, в свою очередь, отметил потенциальные преимущества Тегерана в преувеличении ущерба своей ядерной программе. Дипломат указал на использование иранскими властями положения жертвы в конфликте, а также на намерения Израиля скрыть масштабы собственного ущерба.

Израиль стремится представить свое нападение на Иран как успешное. Иран стремится развеять опасения относительно рисков, которые его ядерная программа все еще представляет Чез Фриман бывший посол США в Саудовской Аравии