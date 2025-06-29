Адвокат назвал возможное наказание для задержанных учеников «секс-гуру»

Адвокат Кочерин: Последователям Лесли грозит только хулиганство

Участникам домогательств к женщинам в центре Москвы может грозить обвинение в хулиганстве. Статья о насильственных действиях сексуального характера вряд ли будет поддержана в прокуратуре или суде. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

«Как минимум, такие действия образуют состав административного правонарушения — приставание к гражданам, есть такая статья в Административном кодексе. Также такие действия по сути выражают явное неуважение к обществу», — сказал Кочерин.

Можно говорить и о возможном составе преступления по статье хулиганство, добавил адвокат. Он напомнил, что даже по этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Если причастных к приставаниям в центре Москвы попытаются осудить по более жестким статьям, например, за насильственные действия сексуального характера или изнасилование, то такие обвинениям могут не поддержать в прокуратуре или суде, уточнил адвокат.

«Насилие подразумевает именно конкретные действия насильственного характера, которые в том числе оставляют какие-то следы насилия. Также к насильственным действиям сексуального характера привлекаются лица, если потерпевший находился в беспомощном состоянии», — отметил Кочерин.

Ранее появилась информация о задержании одного из пристававших к девушкам в Москве. Им оказался 32-летний уроженец Тульской области. Сейчас он находится в полиции. Именно на него пожаловалась одна из девушек, рассказавших о домогательствах в центре столицы. По данным телеграм-канала Shot, кроме него был задержан 21-летний москвич и 23-летний житель Кемеровской области.

Во вторник, 24 июня, сразу несколько девушек сообщили о случаях домогательств в центре Москвы. Инциденты произошли на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах. Позднее выяснилось, что волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).

Блогер, позиционирующий себя «пикап-гуру», призывал мужчин в рамках «телесного тренинга» домогаться жительниц столицы. В результате СКР возбудил уголовное дело против него. Лесли заподозрили в преступлении по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 («Склонение к совершению изнасилования») УК РФ.

