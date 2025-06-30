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09:34, 30 июня 2025Забота о себе

Диетолог призвала переместить пять продуктов из холодильника в морозилку

Диетолог Стюарт: Шпинат и авокадо сохранят витамины в морозильной камере
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Диетолог и эксперт по здоровью кишечника Джемма Стюарт заявила, что пять продуктов, которые многие люди обычно хранят в холодильнике, стоит переместить в морозильную камеру. Ее слова передает издание Infobae.

Как отметила Стюарт, шпинат, горох, кукуруза, авокадо и ежевика содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Эти продукты достигают своей наивысшей пищевой ценности, если их употреблять сразу же после сбора урожая, а со временем они теряют полезные свойства. Однако если эти продукты заморозить, то все полезные вещества в них сохранятся, заверила диетолог

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Что касается дальнейшей термообработки, в случае с горохом и шпинатом она призвала отдать предпочтение кратковременному кипячению или приготовлению на пару. Ежевику можно добавлять в десерты и йогурты, кукуруза идеально подходит для салатов и гарниров, а авокадо стоит использовать для смузи, заключила Стюарт.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион рассказала, какие продукты помогут укрепить волосы и ногти. Она призвала добавить в рацион с этой целью фасоль и телятину.

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