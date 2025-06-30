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13:53, 30 июня 2025Наука и техника

Опровергнут миф о стремительном позеленении Антарктиды

GCB: Растительный рост в Антарктиде оказался гораздо медленнее, чем утверждалось
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые опровергли миф о «позеленении» Антарктиды — реальный рост растений крайне медленный. Группа специалистов, включающая ученых Британского антарктического института, подвергла критике заявления о стремительном росте растительности на континенте. Об этом говорится в новой статье Global Change Biology.

Поводом стала работа 2024 года, в которой на основе спутниковых снимков утверждалось, что площадь зеленого покрова в Антарктиде увеличилась в 14 раз за последние десятилетия. Авторы новой статьи предупреждают: такие выводы не согласуются с десятилетиями полевых наблюдений и реальной биологической картиной.

Антарктическая растительность — это не трава и деревья, как в Арктике, а лишайники, мхи и водоросли, растущие всего на несколько миллиметров в год. Они могут менять цвет от влаги или таяния снега, из-за чего спутники ошибочно фиксируют это как «озеленение». Более того, в якобы «зеленеющих» зонах дроны и фото показывают почти полное отсутствие новых растений.

Исследователи подчеркивают: чтобы оценивать изменения на континенте, важно учитывать не только спутниковые данные, но и реальные биологические процессы.

Ранее ученые обнаружили, что под ледниками Антарктиды скрываются гигантские озера, способные резко ускорять разрушение ледяного щита.

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