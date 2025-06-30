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07:31, 30 июня 2025Наука и техника

Разработан способ лечить рак без побочных эффектов

Nat Commun: Ученые описали структуру рецепторов стероидных гормонов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые приблизились к созданию противораковых препаратов без побочных эффектов. Исследование, проведенное под руководством профессора Раджа Кумара из Колледжа фармации Туро, впервые подробно описало структуру так называемых рецепторов стероидных гормонов — белков, через которые рак «встраивается» в работу организма. Результаты опубликованы в Nature Communications.

Именно эти рецепторы — основной объект для терапии гормонозависимых опухолей, таких как рак груди, простаты и яичников. Проблема в том, что лекарства блокируют не только опухоль, но и здоровые органы, вызывая тяжелые побочные эффекты. Например, препараты против рака груди могут повышать риск рака матки.

Команда Кумара впервые показала, как эти рецепторы формируют сложные белковые комплексы внутри клеток. Это открытие поможет точечно «выключать» рецепторы только в больных тканях, не затрагивая остальные. Ключом стала новая протеомная технология, позволившая заглянуть в молекулярные различия между тканями.

Исследователи считают, что их работа откроет путь к созданию препаратов нового поколения — тех, что будут действовать только в нужном месте и избавят пациентов от тяжелых последствий лечения.

Ранее ученые уже раскрыли потенциал витамина D в борьбе с онкологией. Так, исследование показало, что низкие дозы этой добавки могут значительно повысить эффективность химиотерапии при раке груди.

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