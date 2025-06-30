Самый крупный торговый центр российского города закрыли ради безопасности населения

ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге закрыли из-за нарушений АТБ

В Свердловской области судебные приставы приостановили работу самого крупного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Екатеринбурга «Гринвич» из-за нарушений антитеррористической (АТБ) и пожарной безопасности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Работа приостановлена на неопределенный срок, до устранения нарушений. Решение о закрытии принял Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску прокуратуры. Если ТРЦ продолжит функционировать в прежнем режиме, его владельцам грозит уголовное дело.

В ведомстве отметили, что приняли это решение ради безопасности населения, для предотвращения угрозы жизни и здоровья людей. Сейчас двери торгового центра опечатаны.

10 апреля в «Гринвиче» произошел пожар. Это случилось до начала работы, когда посетителей не было.