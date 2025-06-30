Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:14, 30 июня 2025Силовые структуры

Самый крупный торговый центр российского города закрыли ради безопасности населения

ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге закрыли из-за нарушений АТБ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Елена Ельцова / Коммерсантъ

В Свердловской области судебные приставы приостановили работу самого крупного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Екатеринбурга «Гринвич» из-за нарушений антитеррористической (АТБ) и пожарной безопасности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Работа приостановлена на неопределенный срок, до устранения нарушений. Решение о закрытии принял Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску прокуратуры. Если ТРЦ продолжит функционировать в прежнем режиме, его владельцам грозит уголовное дело.

В ведомстве отметили, что приняли это решение ради безопасности населения, для предотвращения угрозы жизни и здоровья людей. Сейчас двери торгового центра опечатаны.

10 апреля в «Гринвиче» произошел пожар. Это случилось до начала работы, когда посетителей не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

    Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

    «Мы за Украину». Российские школьники исполнили украинский гимн в парке Победы

    Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

    Украина отказалась работать с гражданами в новых регионах России

    Дело о давних убийствах в Екатеринбурге взял на контроль Бастрыкин

    В Польше похвастались «освобождением» Центральной Европы от российской нефти

    Российские войска ударили по спецназу украинского ГУР

    Генсек ООН раскритиковал рост военных расходов в странах НАТО

    Российские подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости