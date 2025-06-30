Российским мужчинам объяснили различия в букетах для женщин на примере машин

В сети завирусилась презентация, которую россиянка составила для своего мужа. Она объяснила мужчине различие в цветах, которые стоит дарить женщинам, на примере автомобилей. Презентация собрала в соцсети X (бывший Twitter) больше 480 тысяч просмотров и сотни комментариев.

Тренд подхватили представители цветочного бизнеса. Так, студия цветов Leto Flowers составила для мужчин гайд по правильному выбору букетов.

Специалисты объяснили, с какой машиной можно сопоставить различные цветы. Так, пионы флористы сравнили с BMW. Эти цветы они рекомендуют покупать мужчинам, которые хотят показать женщинам, что умеют выбирать лучшее.

«Пионы — как BMW: представительский класс, где все продумано до мелочей. Это не просто цветы, это уважение, забота и тонкое внимание к деталям. Такие букеты выбирают для особых случаев, когда важно подчеркнуть серьезность момента», — отмечают цветочные эксперты.

Изображение: Everyonephoto Studio / Shutterstock / Fotodom / Leto Flowers

Кроме того, они провели следующие аналогии:

розы — Toyota Camry. Надежная классика, безошибочный выбор на любой случай. Не подведет — как и пионовидные розы, которые выглядят дорого, но не вызывающе. Цветок понятный и всегда уместный, но при этом с легкой ноткой вау-эффекта за счет своей формы.

Изображение: rebinworkshop / Shutterstock / Fotodom / Leto Flowers

гвоздики — Honda Civic. Первая машина, недорогая, но надежная. Как и Civic, гвоздики не броские, но имеют армию фанатов. Хороший вариант, когда бюджет ограничен, но хочется сделать приятное. «В общем, Civic — машина, которая редко ломается и всегда к месту. А гвоздики — цветы, которые недооценены зря», — приходят к выводу флористы.

Изображение: Asawin Phunphairoj / Shutterstock / Fotodom / Leto Flowers

ранункулюсы — Zeekr. Премиум по-новому, попытка сыграть нестандартно. Когда-то все хотели пионы — пышные и статусные, как BMW. А теперь в моде ранункулюсы: цветок вроде бы не новый, но вдруг стал новой классикой, которую все хотят.

«Точно так же и с машинами: на смену привычным премиум-брендам пришел Zeekr. Вроде электрокар, вроде премиум, вроде даже красиво — но что это вообще, и откуда он взялся? Вот и с ранункулюсами та же история: на вид дорого, на слух непонятно, а по факту — половина Москвы уже дарит», — констатируют специалисты.

Изображение: DiPres / Shutterstock / Fotodom / Leto Flowers

ландыши — Mini Cooper. Компактные, легкие, будто скромные, но с характером и своим настроением. На первый взгляд — просто легкий букет из белых колокольчиков. Но если всмотреться, становится ясно: это не про эффект, это про чувство, считают флористы.

«Ландыши — это не "показать", а "передать": тепло, трепет, нежность. Их не дарят "на размах", их дарят по внутреннему ощущению. Как будто вы не просто выбрали цветы, а вспомнили что-то важное — запах детства, весну, свежесть раннего утра. Это будто пригласить человека туда, где тихо и хорошо — не в ресторан, а на прогулку по знакомому парку», продолжают в Leto Flowers.

Изображение: tomas devera photo / Shutterstock / Fotodom / Leto Flowers

подсолнухи — Jeep Wrangler. Свобода, драйв и хорошее настроение. Как и Wrangler, подсолнухи не для всех. Яркие, сильные, с солнечным характером, они сразу захватывают внимание. Это цветы для девушек, которые не боятся громко смеяться, ярко одеваться и делать первый шаг, считают специалисты:

«Wrangler — машина, которую выбирают не за комфорт, а за ощущение дороги, независимости, ветра в волосах. Подсолнухи — та же энергия. Они не про "милоту", а про открытость, уверенность, умение идти против течения».

Изображение: Reinhardt and Co / Shutterstock / Fotodom / Leto Flowers

анемоны — Subaru BRZ. Стильные, тонкие, не для всех. Анемоны, как BRZ — не стараются понравиться всем подряд, но у них есть свой характер, своя легкая дерзость и внутренняя динамика.

«Это не про статус, а про кайф. Про вкус, свободу и внимание к деталям. BRZ выбирают те, кто понимает толк в вождении и хочет удовольствие от дороги, а не просто доехать. Анемоны — те же чувства, только через цветы», — объясняют специалисты.

Изображение: Jan Zabrodsky / Shutterstock / Fotodom / Leto Flowers

каллы — Audi. Чистые линии, идеальные пропорции, ничего лишнего. Не кричат о себе, не соревнуются за внимание, но производят впечатление гораздо сильнее, чем кто-либо громкий рядом.

«Audi — бренд для тех, кто любит скорость, но не нуждается в гоночных полосках. Для тех, кто следит за качеством, но не выкладывает это в сторис. Так же и каллы: строгие, гладкие, с архитектурной формой. Они смотрятся не просто как букет, а как скульптура», — считают флористы.

Изображение: GlebM7 / Shutterstock / Fotodom / Leto Flowers

«Но самое главное — не в марке и не в цене. А в том, чтобы букет отражал настроение, ситуацию и вашу личную интонацию. Цветы, как и машины, могут сказать за вас: "Я знаю, что тебе подойдет", "Я старался", "Я выбрал не наугад". И это всегда работает», — подчеркивают в Leto Flowers. Обращаясь к мужчинам, которые совсем не дарят цветы, флористы отмечают, что общение с ними женщины воспринимают как поездку на маршрутке.