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08:47, 30 июня 2025Россия

В российском городе семилетний ребенок выпал из окна и не выжил

В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна квартиры на 5-м этаже и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске семилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже и не выжил. О происшествии сообщили в следственном управлении по российскому региону.

В ведомстве отметили, что в момент происшествия с юным горожанином в жилище находились его мать и бабушка. Удалось установить, что мальчик пошел попить воды на кухню, где окно было приоткрыто для проветривания.

Предположительно, несовершеннолетний сел на подоконник и выпал. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Как уточняется, семья не состояла на профилактическом учете.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге нашли под окнами семиклассника. Юношу воспитывал только отец. Сотрудники российских правоохранительных органов начали проводить проверку.

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