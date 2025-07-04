Российские подростки устроили смертельную вечеринку

В Перми подростка накачали наркотиками и оставили в подъезде умирать

В Перми в одном из подъездов дома нашли подростка без признаков жизни. Об этом сообщает «КП Пермь».

По данным издания, в марте подростки устроили вечеринку. Школьник пригласил к себе знакомых. Одна из девочек пришла с возлюбленным. Подростки веселились, танцевали и употребляли алкоголь. Однако хозяин квартиры достал наркотики и подмешал в алкоголь новому знакомому.

Девушка поделилась, что сначала ее парень был спокойным, но потом начал устраивать погром. Его успокоили, но ночью юноше стало плохо. Хозяин квартиры выгнал всех из жилища, а побледневшего парня в бессознательном состоянии вынес в подъезд и оставил там. Врачи не смогли спасти подростка. Правоохранители проводят доследственную проверку.

Ранее стало известно, что с 27 по 28 мая подростки отмечали день рождения одной из подруг на даче в Байкальске. В какой-то момент один из участников праздника достал нож и напал на друзей.