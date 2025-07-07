Беременная Тодоренко впечатлила фанатов шпагатом

Беременная телеведущая и блогерша Регина Тодоренко впечатлила фанатов шпагатом. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,6 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость разместила ролик, в котором предстала в черных лосинах с принтом и бежевом топе на широких бретелях. При этом звезда показала оголенный округлившийся живот. В то же время она подняла ногу вверх, демонстрируя растяжку.

Пользователи сети восхитились формой Тодоренко в комментариях под постом. «Будущие мамочки, берите пример», «Восхищаюсь», «Умничка», — высказались они.

В июне беременная Регина Тодоренко в бикини станцевала на яхте. Инфлюэнсерша была запечатлена на камеру в цветном раздельном купальнике, состоящем из топа и плавок на низкой посадке.