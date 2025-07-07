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15:45, 7 июля 2025Спорт

НХЛ запретила Овечкину давать некоторые интервью в России

НХЛ запретила Овечкину давать эксклюзивные интервью российским СМИ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Locher / AP

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила капитану и нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину давать некоторые интервью в России. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

Под запрет попали эксклюзивные интервью российским СМИ. «Это связано с решением НХЛ — лига снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций», — отметил источник.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что муж отыграет следующий сезон в НХЛ, после чего вернется в Россию. При этом сам хоккеист допустил, что после окончания контракта с «Вашингтоном» перейдет в московское «Динамо», воспитанником которого является.

Овечкин в 2005 году перешел в «Вашингтон». В составе клуба он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м. В прошедшем сезоне россиянин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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