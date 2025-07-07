Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:37, 7 июля 2025Моя страна

Россияне поставили рекорд по поездкам на один горнолыжный курорт страны

Кавказ.РФ: Более полумиллиона туристов побывали на Эльбрусе в зимнем сезоне
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии завершился зимний сезон. Об этом сообщила пресс-служба «Кавказ.РФ».

Минувший горнолыжный сезон продлился 224 дня: трассы заработали 25 ноября 2024 года, а катались на них вплоть до 6 июля.

Россияне поставили новый рекорд по поездкам на этот курорт страны — за это время там побывали более полумиллиона человек. Уточняется, что 45 процентов из них были горнолыжниками, а 49 процентов — туристами.

Ранее сообщалось, что богатые российские туристы стали менять свой любимый южный курорт, Сочи, на Крым. Спрос на проживание в некоторых премиальных отелях вырос в три-четыре раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Восстановлены последние часы перед самоубийством Старовойта. Что он делал перед тем, как выйти из Tesla и покончить с собой?

    Рыдающая после опознания бывшего министра Старовойта помощница попала на видео

    Укус зараженной летучей мыши стоил мужчине жизни

    Тысячи россиян устремились слушать электронную музыку в горах Кавказа

    Стало известно о новом увеличении добычи нефти ОПЕК+

    Попавший под винт моторной лодки турист чудом выжил на отдыхе в Европе

    Раскрыта связь дома Старовойта с делом о хищении

    Российская теннисистка осталась без четвертьфинала Уимблдона

    Жена российского миллиардера раскрыла секрет красоты

    Тело покончившего с собой Старовойта опознали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости