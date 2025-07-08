Президент Чехии раскрыл будущее отношений Запада с Россией после конфликта

Президент Чехии Павел: С Россией невозможно воевать бесконечно

С Россией невозможно воевать бесконечно, и после урегулирования украинского конфликта Запад сможет вернуться к переговорам с Москвой по вопросам безопасности и бизнеса. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью украинской службе «Би-би-си».

«После достижения мирного соглашения мы сможем начать восстановление Украины. И, возможно, в зависимости от того, как Россия отнесется к этому, вернуть Россию за стол переговоров о безопасности в Европе, обсуждать сотрудничество и бизнес, которые мы вели раньше», — отметил Павел.

Глава государства добавил, что «воевать с Россией бесконечно» невозможно, так как такое развитие событий приведет к большим человеческим потерям и серьезному ущербу для экономик. По его словам, с идеей компромисса с Россией «очень трудно согласиться», однако необходимо учитывать реальное положение дел.

Ранее президент Чехии заявил, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть потерянные территории.