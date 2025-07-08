Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 8 июля 2025Мир

Президент Чехии раскрыл будущее отношений Запада с Россией после конфликта

Президент Чехии Павел: С Россией невозможно воевать бесконечно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

С Россией невозможно воевать бесконечно, и после урегулирования украинского конфликта Запад сможет вернуться к переговорам с Москвой по вопросам безопасности и бизнеса. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью украинской службе «Би-би-си».

«После достижения мирного соглашения мы сможем начать восстановление Украины. И, возможно, в зависимости от того, как Россия отнесется к этому, вернуть Россию за стол переговоров о безопасности в Европе, обсуждать сотрудничество и бизнес, которые мы вели раньше», — отметил Павел.

Глава государства добавил, что «воевать с Россией бесконечно» невозможно, так как такое развитие событий приведет к большим человеческим потерям и серьезному ущербу для экономик. По его словам, с идеей компромисса с Россией «очень трудно согласиться», однако необходимо учитывать реальное положение дел.

Ранее президент Чехии заявил, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть потерянные территории.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые планы главкома ВСУ по Курску и Белгородчине

    Ирина Розанова показала внешность 69-летней актрисы Елены Сафоновой на фото

    Россиян высадили из готовящегося к взлету самолета и оставили в аэропорту на 10 часов

    В Москву пришла 30-градусная жара

    В России запустили уникальное приложение

    Медики раскрыли возможности россиян к деторождению

    Резко затормозившему в Петербурге россиянину проломили череп

    На Украине рекордно выросло число ожидающих разрушения страны

    Появились кадры прощания с дважды награжденным «Золотой Звездой» Героем России

    Раскрыто число отказавшихся от абортов россиянок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости