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13:11, 8 июля 2025Мир

Президент Чехии усомнился в шансах Украины вернуть потерянные территории

Президент Чехии Павел: Украина не сможет вернуть потерянные территории
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Украина в ближайшее время не сможет вернуть потерянные территории. Об этом заявил в интервью украинской службе «Би-би-си» президент Чехии Петр Павел.

По его словам, сейчас Украина не в состоянии вернуть утраченные территории в кратчайшие сроки даже при условии активной поддержки Запада. Он также подчеркнул, что попытка сделать это будет сопряжена со значительными человеческими жертвами.

«Со стороны Запада очень несправедливо подталкивать Украину к немедленному освобождению всех территорий. Потому что мы не хотим истреблять украинский народ. Мы хотим, чтобы они выжили как независимая суверенная страна», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Вашингтон направит Украине новые партии оружия по указанию президента США Дональда Трампа. «Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное вооружение на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», — отметил он.

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